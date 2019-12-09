Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Плата за проезд начнет взиматься на Плата за проезд начнет взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря, период налаживания работы завершен, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 9 декабря завершается период бесплатного проезда. Мы запустили финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство было проверено на корректность и стабильность работы", - сказали в ЦППК.

Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД. Полномасштабное тестирование прошло на Белорусском вокзале в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа в четверг были перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". На втором этапе в пятницу обновили валидаторы на 53 остановочных пунктах.

"Специалисты ЦППК проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства", - говорится в сообщении. В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы были заново протестированы экспертами на предмет бесперебойной работы на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний, отмечает ЦППК.

В выходные на всех станциях на турникетах были последовательно закрыты створки — началась подготовка к запуску обновленной билетной системы. "Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту – "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний. На таких станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты", - сообщили в пресс-службе ЦППК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил первые две недели функционирования МЦД бесплатными, чтобы более тщательно наладить билетную систему ЦППК. Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 во всех поездах число вагонов увеличено до 10-11.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска - запустили в московском регионе 21 ноября. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

Всего в Москве действуют три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах Москвы: МЦД-1 в границах станций "Марк" – "Сетунь", МЦД-2 в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево".

Зона "Пригород" действует за пределами станций "Марк", "Сетунь", "Волоколамская", "Остафьево" и до конечных станций МЦД "Одинцово", "Лобня", "Нахабино", "Подольск". "Дальняя" зона начинается за границами МЦД.