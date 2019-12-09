РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T00:50+0300
https://ria.ru/20191209/1562132689.html
Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным
https://cdn24.img.ria.ru/images/156139/54/1561395492_0:322:3069:2048_1036x0_80_0_0_e13f458e5b16d33ecfde0b2982ac9f89.jpg
РИА Новости

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным

00:50 09.12.2019
1185
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМЦД
МЦД
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МЦД
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Плата за проезд начнет взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря, период налаживания работы завершен, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"С 9 декабря завершается период бесплатного проезда. Мы запустили финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство было проверено на корректность и стабильность работы", - сказали в ЦППК.
Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД. Полномасштабное тестирование прошло на Белорусском вокзале в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа в четверг были перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". На втором этапе в пятницу обновили валидаторы на 53 остановочных пунктах.
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
4 декабря, 07:49
Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД
"Специалисты ЦППК проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства", - говорится в сообщении. В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы были заново протестированы экспертами на предмет бесперебойной работы на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний, отмечает ЦППК.
В выходные на всех станциях на турникетах были последовательно закрыты створки — началась подготовка к запуску обновленной билетной системы. "Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту – "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний. На таких станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты", - сообщили в пресс-службе ЦППК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил первые две недели функционирования МЦД бесплатными, чтобы более тщательно наладить билетную систему ЦППК. Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 во всех поездах число вагонов увеличено до 10-11.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
Поезд Москва Московского метро
3 декабря, 19:50
Названы цены на проезд в метро Москвы в 2020 году
Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска - запустили в московском регионе 21 ноября. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
Всего в Москве действуют три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах Москвы: МЦД-1 в границах станций "Марк" – "Сетунь", МЦД-2 в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево".
Зона "Пригород" действует за пределами станций "Марк", "Сетунь", "Волоколамская", "Остафьево" и до конечных станций МЦД "Одинцово", "Лобня", "Нахабино", "Подольск". "Дальняя" зона начинается за границами МЦД.
Цена поездки на центральных диаметрах по Москве равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне сформированы из расчета 23 рубля за зону. Кроме того, в течение 90 минут с начала поездки действует бесплатный переход с центральных диаметров на метро или МЦК.
1822106
Обсудить 6
Московские центральные диаметры (МЦД)МоскваОбщество
Рекомендуем
Запуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД
Автомобильная дорога
В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы
Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни
Панорама Ракки, Сирия
Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*
Дегустация вин
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Автомобили скорой помощи
СМИ: в Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
Проезд на МЦД будет бесплатным в воскресенье до конца дня
Логотип московского метро
На серой ветке московского метро произошел сбой
Русская Арктика
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Осетр
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании
14:36Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
Лента новостейМолния