ОП изучит законы, регулирующие общественные слушания по градостроению

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ в 2020 году проанализирует законы, регулирующие общественные слушания по спорным вопросам градостроения, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году Общественная палата Российской Федерации намерена провести анализ нормативных правовых источников, регулирующих общественные слушания при осуществлении градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, и подготовить предложения по внесению изменений в законодательство с целью совершенствования порядка проведения этих процедур", - указано в докладе.
Большие надежды, как следует из доклада, общественники связывают с развитием инициативного бюджетирования, "когда жители территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а кроме того подключаются к общественному контролю за реализацией проектов", говорится в докладе.
Серьезным ресурсом формирования активного гражданского общества, по мнению членов ОП РФ, также является развитие жилищного самоуправления.
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