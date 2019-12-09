ОП изучит законы, регулирующие общественные слушания по градостроению

"В 2020 году Общественная палата Российской Федерации намерена провести анализ нормативных правовых источников, регулирующих общественные слушания при осуществлении градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, и подготовить предложения по внесению изменений в законодательство с целью совершенствования порядка проведения этих процедур", - указано в докладе.

Большие надежды, как следует из доклада, общественники связывают с развитием инициативного бюджетирования, "когда жители территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а кроме того подключаются к общественному контролю за реализацией проектов", говорится в докладе.