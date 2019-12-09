ОП предложила наделить власти дополнительными функциями развития НКО

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает наделить федеральные власти дополнительными функциями развития некоммерческих организаций (НКО) в оказании соцуслуг, а также разработать рекомендации по стандартизации таких услуг, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"По мнению Общественной палаты, для повышения эффективности участия СО НКО в оказании услуг в социальной сфере необходимо обеспечить формирование механизмов координации деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления по развитию рынка услуг в социальной сфере с привлечением НКО и общественных палат разного уровня, рассмотреть вопрос о необходимости наделения отраслевых федеральных органов власти в социальной сфере дополнительными управленческими функциями в области развития механизмов участия СО НКО в оказании услуг", - прописано в докладе.
Кроме того, члены ОП РФ предлагают разработать методики оценки потребностей в услугах, оказываемых за счет бюджетных ассигнований, в разрезе услуг и категорий получателей.
"Разработать методические рекомендации по стандартизации и тарификации услуг, предоставляемых СО НКО, не оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, усилить контроль за несвоевременным перечислением из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации финансовых средств в рамках обязательств перед НКО в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий", - предлагается в докладе.