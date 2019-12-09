ОП предложила наделить власти дополнительными функциями развития НКО

"По мнению Общественной палаты, для повышения эффективности участия СО НКО в оказании услуг в социальной сфере необходимо обеспечить формирование механизмов координации деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления по развитию рынка услуг в социальной сфере с привлечением НКО и общественных палат разного уровня, рассмотреть вопрос о необходимости наделения отраслевых федеральных органов власти в социальной сфере дополнительными управленческими функциями в области развития механизмов участия СО НКО в оказании услуг", - прописано в докладе.