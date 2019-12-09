В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан

"По мнению членов Общественной палаты, патриотическое воспитание наряду с развитием добровольческих практик остается одним из важнейших направлений государственно-общественного диалога", - указано в докладе.

Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, по данным доклада, провела ряд исследований, которые показали, что ключевыми ценностями наши граждане считают "патриотизм, как любовь к Родине", "чувство долга перед собой, семьей и Отечеством", "человеколюбие и справедливость".