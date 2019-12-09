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В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
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РИА Новости

В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан

00:26 09.12.2019 (обновлено: 00:31 09.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлажки
Флажки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флажки. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"По мнению членов Общественной палаты, патриотическое воспитание наряду с развитием добровольческих практик остается одним из важнейших направлений государственно-общественного диалога", - указано в докладе.
Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, по данным доклада, провела ряд исследований, которые показали, что ключевыми ценностями наши граждане считают "патриотизм, как любовь к Родине", "чувство долга перед собой, семьей и Отечеством", "человеколюбие и справедливость".
"Такое распределение коррелирует с основой системы традиционных ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ. И, по сути, подтверждает эффективность государственной политики в этой сфере", - говорится в документе.
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