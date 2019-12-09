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Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
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РИА Новости

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

00:16 09.12.2019 (обновлено: 10:34 09.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковРусская Арктика
Русская Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Русская Арктика. Архивное фото
МУРМАНСК/МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят системами С-400, сообщил командующий Северным флотом, Герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол: благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств нападения с воздуха, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400", — сказал командующий.

В целом, говоря о новой технике и вооружении, Моисеев отметил, что их доля в среднем составляет порядка 60%, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, значительно опережает эти показатели.
В сентябре стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили ЗРК С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении стояли комплексы предыдущего поколения, С-300.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
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Северный флот ВМФ РоссииАрктикаС-400 «Триумф»РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Потому что с400 прикрывают наши базы, а не Дамаск
9 декабря, 01:37
katac86 Смирнов Александр
9610700017
А не подскажете,почему в Сирии С-400 не видят израильских самолетов?Опять над Дамаском летали..Может вредительство какое или предатели на наших комплексах засели?
9 декабря, 01:21
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113700281
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