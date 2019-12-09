Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

МУРМАНСК/МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Все арктические дивизионы Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят системами С-400 , сообщил командующий Северным флотом, Герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.

Это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол: благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств нападения с воздуха, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400", — сказал командующий.

В целом, говоря о новой технике и вооружении, Моисеев отметил, что их доля в среднем составляет порядка 60%, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, значительно опережает эти показатели.

В сентябре стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили ЗРК С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении стояли комплексы предыдущего поколения, С-300.