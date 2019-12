Amazon и Пентагон — братья навек. Google тоже хочет в "семью"

Причина — бунт заметной части персонала Google, возмущенной сотрудничеством с военными. Идеалистичные работники обличали аморальность подобных действий, апеллируя к девизу компании "Не будь злом" (Don’t be evil). Так что компания отступилась, сославшись на конфликт проектов с ее корпоративными ценностями.

Дело в том, что Джефф Безос — один из самых известных и яростных антитрампистов. Кроме того, президент США находится под постоянным огнем критики со стороны The Washington Post, принадлежащей главе Amazon

Впрочем, хозяин Овального кабинета не остается в долгу и неоднократно гневно обрушивался и на корпорацию, и на издание, и на их собственника. На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп готовится сделать следующий шаг: он рассматривает возможность внести некоторые зарубежные филиалы Amazon в список "пиратских" компаний, занимающихся распространением контрафакта, что станет "публичным позором" для корпорации.

Что же касается недовольных, пацифистски настроенных сотрудников Google, то стоит напомнить, что корпорация отказалась от прежнего девиза в пользу нового — "Поступай правильно" (Do the right thing). С его помощью куда проще объяснить идеалистам всю глубину их неправоты.