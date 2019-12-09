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Искусство
Культура
2019-12-09T12:41+0300
https://ria.ru/20191209/1562122955.html
Как купить картины современных художников всего по 100 евро
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РИА Новости

Как купить картины современных художников всего по 100 евро

08:00 09.12.2019 (обновлено: 12:41 09.12.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПосетительница у картины Ильи Чичкана "Ван Гог"(2019г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства "ВСЕ ПО 100 В КУБЕ", которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
Посетительница у картины Ильи Чичкана Ван Гог(2019г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Это стоит 400 тысяч рублей? За что? Я тоже так могу!" — привычные реплики на выставках современного искусства, часто далекого от живописной точности. На торгах Vladey "Все по 100" ясно видно, как формируется цена на шедевры. Понять их потенциал уже можно — в Москве открылась предаукционная выставка. Получится ли купить работу одного из самых дорогих современных художников Ильи Кабакова за 100 евро, как выбрать шедевр и чем низкая цена помогает художникам — в материале РИА Новости.

Все решает покупатель

"Все по 100" — это аукцион, значит, стоимость почти наверняка окажется выше, но у нас были продажи за 100 и 200 евро, — говорит основатель и руководитель Vladey Владимир Овчаренко. — Рекорд — 42 тысячи евро за работу Олега Целкова".
Каждый аукцион, как биржа, сближает желание продавца получить больше денег и стремление покупателя заплатить меньше, продолжает он. "Когда изначальная цена такая низкая, все решает только покупатель", — заключает Владимир.
© РИА Новости / Антон ДенисовПосетители у картины Олега Целкова "Бильярд" (2014 год)
Посетители у картины Олега Целкова Бильярд (2014 г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
© РИА Новости / Антон Денисов
Посетители у картины Олега Целкова "Бильярд" (2014 год)
На предаукционной выставке — около 100 работ и молодых авторов, и мэтров. Например, "Бильярд" с узнаваемым персонажем-"мордой" художника-нонконформиста Олега Целкова. Или "Альбом для раскрашивания" — 14 литографий на бумаге Ильи и Эмилии Кабаковых. На них за изображением коров, цветов или морковок зашифрована одна и та же надпись, которую зрители помоложе фотографируют, постарше — немного осуждают.
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетительница у картин Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год) и Боба Кошелохова "Без названия" (2000 год)

Посетительница у картин Ольги Флоренской Питерский ангел (1996 г.) и Боба Кошелохова Без названия (2000 г.) - лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
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Посетительница у картин Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год) и Боба Кошелохова "Без названия" (2000 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко

Основатель и руководитель аукциона современного искусства VLADEY Владимир Овчаренко во время показа лотов аукциона ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
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Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетители у работы "Russian Space" художника Василия Слонова

Посетители у работы художника Russian Space - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
3 из 5

Посетители у работы "Russian Space" художника Василия Слонова

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетители у картины Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год)

Посетители у картин Ольги Флоренской Питерский ангел (1996 г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
4 из 5

Посетители у картины Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства Vladey

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow. Справа - работа художника Сергея Пахомова Мария Д. Х. (2017 г.)
5 из 5

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства Vladey

© РИА Новости / Антон Денисов
1 из 5

Посетительница у картин Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год) и Боба Кошелохова "Без названия" (2000 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
2 из 5

Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко

© РИА Новости / Антон Денисов
3 из 5

Посетители у работы "Russian Space" художника Василия Слонова

© РИА Новости / Антон Денисов
4 из 5

Посетители у картины Ольги Флоренской "Питерский ангел" (1996 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
5 из 5

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства Vladey

© РИА Новости / Антон Денисов
Публика разная. Кто-то знакомится с современным искусством и пытается его понять через овеществление ("Катя, это что, нарисовано на ДСП?!"), предполагая, что чем сложнее работа и чем она больше, тем дороже стоит. Некоторые надолго останавливаются у картины, которая по цвету подходит к наряду, — отлично выйдет на селфи. Есть и ценители.

"Я интересуюсь современным искусством и часто хожу на такие выставки, — рассказывает студентка Мария. — На "Все по 100" мне нравится, что ты не испытываешь робости перед ценой, которая указана на картине. Даже можешь представить, как покупаешь ее".

Розы и свиньи

© РИА Новости / Антон ДенисовХудожница Таня Пёникер у своей картины "Свиньи едят розы или розы едят свиней" (2018 год)
Художница Таня Пёникер у своей картины Свиньи едят розы или розы едят свиней (2018 г.)- одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
© РИА Новости / Антон Денисов
Художница Таня Пёникер у своей картины "Свиньи едят розы или розы едят свиней" (2018 год)
"Это такая лотерея, никогда не знаешь, за сколько твоя работа уйдет, поэтому я на аукцион "Все по 100" не хожу — боюсь сердечного приступа, вдруг никто не оценит", — признается художница Таня Пёникер, чья картина "Свиньи едят розы или розы едят свиней" представлена на выставке.
Однажды цена на ее работу со ста евро выросла до такой, какой не бывало и на обычных торгах без привычного эстимейта. "Там была надпись: "Я … (очень классный) в этом пальто и в этой жизни". Видимо, она сильно зацепила двоих коллекционеров, которые и бились за нее", — объясняет художница.
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетители у работы художника Нестора Энгельке "Топорный портрет Ф. М. Достоевского" (2019 год)

Посетители у работы художника Нестора Энгельке Топорный портрет Ф. М. Достоевского (2019 г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
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Посетители у работы художника Нестора Энгельке "Топорный портрет Ф. М. Достоевского" (2019 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства "Все по 100"

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow. Слева - работа художника Дмитрия Аске из серии фанерных рельефов Reality 2.0 (2016 г.)
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Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства "Все по 100"

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов

Зрители у работы группы Doping-Pong "Капитан Снежинка" из серии "Имперский Новый год" (2015 год)

Посетители у работы группы Doping-Pong Капитан Снежинка из серии Имперский Новый Год (2015 г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
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Зрители у работы группы Doping-Pong "Капитан Снежинка" из серии "Имперский Новый год" (2015 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетители у работы художника Нестора Энгельке "Топорный портрет Ф. М. Достоевского" (2019 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
2 из 3

Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства "Все по 100"

© РИА Новости / Антон Денисов
3 из 3

Зрители у работы группы Doping-Pong "Капитан Снежинка" из серии "Имперский Новый год" (2015 год)

© РИА Новости / Антон Денисов
Такой подход — выбор картины сердцем — одобряет Владимир Овчаренко. "Покупать надо то, что нравится, тогда получаешь максимальный эффект от владения искусством, — отмечает он. — А если через какое-то время купленное станет дороже, то ты вдвойне победитель!"

Эксперименты художников

© РИА Новости / Антон ДенисовПосетители предаукционной выставки в арт-пространстве Сube.Moscow
Посетители знакомятся с лотами аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
© РИА Новости / Антон Денисов
Посетители предаукционной выставки в арт-пространстве Сube.Moscow
"Я уже не первый раз на "Все по 100". Сюда часто попадают работы известных авторов, которые выполнены в необычной для них технике, — говорит коллекционер, не захотевший назвать своего имени. — Это то, что художники делают не для рынка, а для души".
В этот раз такой случай — работы "Незабываемая встреча" и "Пора бежать" Егора Кошелева. Первая — характерная, неоклассическая, вторая — импрессионистская, в которой не каждый узнает ее автора.
© РИА Новости / Антон ДенисовПосетительница у картины Руслана Вашкевича "Аукцион" (2014 год)
Посетительница у картины Руслана Вашкевича Аукцион (2014 г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства ВСЕ ПО 100 В КУБЕ, которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow
© РИА Новости / Антон Денисов
Посетительница у картины Руслана Вашкевича "Аукцион" (2014 год)

"Этот аукцион — удобная для меня возможность показать самые странные произведения, — уточняет Егор. — Причем на "Все по 100" мои работы уходят по обычным для меня ценам, это доказывает их справедливость. Но я допускаю, что могут быть и незначительные суммы".

Также Егор добавил, что благодаря такому формату у молодых художников, еще не сотрудничающих с галереями, появляется шанс на продажу: "Аукцион следит за тем, как автора принимают покупатели. А потом, возможно, берет на классические торги уже совсем с другими ставками. Это отличный шанс для начинающих".
Предаукционная выставка аукциона Vladey "Все по 100" проходит в арт-центре Сube.Moscow, Тверская, 3 (минус 2-й этаж), до 11 декабря.
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