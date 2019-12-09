Как купить картины современных художников всего по 100 евро

Посетительница у картины Ильи Чичкана "Ван Гог"(2019г.) - одного из лотов аукциона современного российского искусства "ВСЕ ПО 100 В КУБЕ", которые представлены аукционным домом VLADEY в арт-пространстве CUBE Moscow

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Это стоит 400 тысяч рублей? За что? Я тоже так могу!" — привычные реплики на выставках современного искусства, часто далекого от живописной точности. На торгах Vladey "Все по 100" ясно видно, как формируется цена на шедевры. Понять их потенциал уже можно — в Москве открылась предаукционная выставка. Получится ли купить работу одного из самых дорогих современных художников Ильи Кабакова за 100 евро, как выбрать шедевр и чем низкая цена помогает художникам — в материале РИА Новости.

Все решает покупатель

"Все по 100" — это аукцион, значит, стоимость почти наверняка окажется выше, но у нас были продажи за 100 и 200 евро, — говорит основатель и руководитель Vladey Владимир Овчаренко. — Рекорд — 42 тысячи евро за работу Олега Целкова".

Каждый аукцион, как биржа, сближает желание продавца получить больше денег и стремление покупателя заплатить меньше, продолжает он. "Когда изначальная цена такая низкая, все решает только покупатель", — заключает Владимир.

На предаукционной выставке — около 100 работ и молодых авторов, и мэтров. Например, "Бильярд" с узнаваемым персонажем-"мордой" художника-нонконформиста Олега Целкова. Или "Альбом для раскрашивания" — 14 литографий на бумаге Ильи и Эмилии Кабаковых. На них за изображением коров, цветов или морковок зашифрована одна и та же надпись, которую зрители помоложе фотографируют, постарше — немного осуждают.

Публика разная. Кто-то знакомится с современным искусством и пытается его понять через овеществление ("Катя, это что, нарисовано на ДСП?!"), предполагая, что чем сложнее работа и чем она больше, тем дороже стоит. Некоторые надолго останавливаются у картины, которая по цвету подходит к наряду, — отлично выйдет на селфи. Есть и ценители.

"Я интересуюсь современным искусством и часто хожу на такие выставки, — рассказывает студентка Мария. — На "Все по 100" мне нравится, что ты не испытываешь робости перед ценой, которая указана на картине. Даже можешь представить, как покупаешь ее".

Розы и свиньи

© РИА Новости / Антон Денисов Художница Таня Пёникер у своей картины "Свиньи едят розы или розы едят свиней" (2018 год) © РИА Новости / Антон Денисов Художница Таня Пёникер у своей картины "Свиньи едят розы или розы едят свиней" (2018 год)

"Это такая лотерея, никогда не знаешь, за сколько твоя работа уйдет, поэтому я на аукцион "Все по 100" не хожу — боюсь сердечного приступа, вдруг никто не оценит", — признается художница Таня Пёникер, чья картина "Свиньи едят розы или розы едят свиней" представлена на выставке.

Однажды цена на ее работу со ста евро выросла до такой, какой не бывало и на обычных торгах без привычного эстимейта. "Там была надпись: "Я … (очень классный) в этом пальто и в этой жизни". Видимо, она сильно зацепила двоих коллекционеров, которые и бились за нее", — объясняет художница.

Такой подход — выбор картины сердцем — одобряет Владимир Овчаренко. "Покупать надо то, что нравится, тогда получаешь максимальный эффект от владения искусством, — отмечает он. — А если через какое-то время купленное станет дороже, то ты вдвойне победитель!"

Эксперименты художников

"Я уже не первый раз на "Все по 100". Сюда часто попадают работы известных авторов, которые выполнены в необычной для них технике, — говорит коллекционер, не захотевший назвать своего имени. — Это то, что художники делают не для рынка, а для души".

В этот раз такой случай — работы "Незабываемая встреча" и "Пора бежать" Егора Кошелева. Первая — характерная, неоклассическая, вторая — импрессионистская, в которой не каждый узнает ее автора.

"Этот аукцион — удобная для меня возможность показать самые странные произведения, — уточняет Егор. — Причем на "Все по 100" мои работы уходят по обычным для меня ценам, это доказывает их справедливость. Но я допускаю, что могут быть и незначительные суммы".

Также Егор добавил, что благодаря такому формату у молодых художников, еще не сотрудничающих с галереями, появляется шанс на продажу: "Аукцион следит за тем, как автора принимают покупатели. А потом, возможно, берет на классические торги уже совсем с другими ставками. Это отличный шанс для начинающих".