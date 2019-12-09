Совершивший подвиг герой скитается по углам — квартиру не дают

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Амуру Берлину было всего девятнадцать, когда он получил орден Мужества из рук Владимира Путина. В начале второй чеченской кампании он спас шестерых боевых товарищей — накрыл своим телом гранату, которая взорвалась в метре от его взвода. Тогда никто из бойцов не получил даже царапины. Только Амур со множественными осколочными ранениями попал в госпиталь. Теперь же, в мирное время, герой вынужден скитаться по съемным квартирам и ютиться у родственников жены. Собственное жилье, гарантированное ему законом "О ветеранах", не удается выбить восемнадцать лет.

"Времени думать не было"

В армию Амура Берлина призвали летом 1999-го из села Сарино Челябинской области. Полгода он отслужил в Подмосковье, в Софринской 21-й бригаде. Зимой 2000-го подразделение перебросили в Чечню.

Для ефрейтора Берлина боевые действия закончились быстро. Вечером 30 января взвод, в котором он служил, после выполнения служебно-боевых задач возвращался к месту дислокации — в поселок Бамут. По пути кто-то из бойцов зацепил растяжку.

"Я услышал хлопок — это сработал взрыватель гранаты. Посмотрел в сторону — в метре от себя, у забора, увидел Ф-1. Времени на раздумья не было: до взрыва — три-четыре секунды. Укрыться негде. Мысль пронеслась как пуля: осколками посечет всех. Кого-то, возможно, насмерть. Рядом стояли боевые братишки. И я <…> кинулся на гранату", — о подвиге Берлин рассказывает без пафоса. Потому что уверен: на его месте так бы поступил каждый. Просто он первым заметил растяжку.

Владимир Путин вручает Амуру Берлину орден Мужества. 2000 год Владимир Путин вручает Амуру Берлину орден Мужества. 2000 год

Хотя Амур был в бронежилете, осколками ему разворотило тонкий и толстый кишечник, легкое. Первую операцию провели в полевом госпитале. Потом отправили в больницу в Волгоград. "Помню, когда переносили, я все переживал, не ампутируют ли мне ноги — они жутко болели. Но доктора успокоили: "Будешь бегать".

Берлин перенес четыре операции, но все осколки из него так и не извлекли. Один остался в подреберье, другой — в печени, третий — в корне левого легкого. "Врачи сказали: "Ветераны Великой Отечественной с пулями в голове живут. И ты проживешь. Хватит тебя мучить".

В госпитале боец пролежал три месяца, с февраля по апрель. Незадолго до Дня защитника Отечества раненым сообщили: награждать их приедет лично Владимир Путин. На тот момент он исполнял обязанности президента. "Вообще-то должны были чествовать в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Но куда нас везти: одни под капельницами, другие вообще лежачие", — уточняет Амур.

© Фото : предоставлено Амуром Берлиным Благодарность от Верховного главнокомандующего © Фото : предоставлено Амуром Берлиным Благодарность от Верховного главнокомандующего

Репортаж с того мероприятия до сих пор хранится на жестком диске его компьютера. Владимир Путин обходил каждого, справлялся о здоровье, жал руку. Помимо наградного листка, вручил героям еще и часы.

Тридцать четыре метра на четверых

После выписки Берлин вернулся в часть, но его довольно быстро комиссовали по состоянию здоровья. Поехал долечиваться в госпиталь под Екатеринбургом. Неподалеку, в Сысерти, жил брат Амура. И Берлин решил обосноваться рядом — в родном селе не было ни работы, ни условий.

Оформил инвалидность. Сначала, как вспоминает Амур, ему дали вторую группу. "Но из-за этого меня уволили — она ведь считается нерабочей. Поэтому, когда проходил очередной ВТЭК, попросил третью".

© Фото : предоставлено Амуром Берлиным Амур Берлин с боевыми товарищами © Фото : предоставлено Амуром Берлиным Амур Берлин с боевыми товарищами

В 2001 году Амур узнал, что ему, как участнику боевых действий, по Федеральному закону "О ветеранах" полагается жилье. Собрал документы, встал на очередь.

Через некоторое время женился, родились две дочери. Молодая семья кочевала по съемным квартирам, очередь не подходила.

"В июне 2015-го глава Сысертского городского округа выпустил постановление, в котором признал нуждающимся в улучшении жилищных условий не только меня, но и мою жену, и дочерей", — вспоминает герой. "Принять Берлина Амура Петровича — участника боевых действий в Чеченской Республике, инвалида 3-й группы, и членов его семьи составом четыре человека на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и включить их в первоочередной список", — говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости).

Еще через год семью, наконец, обрадовали — очередь подошла. "Мне сказали прийти и написать заявление. Я так и сделал. Но выяснилось, что квартира эта — однушка на четвертом этаже площадью 34 квадратных метра. Как мы там всей семьей поместились бы?" — недоумевает Амур.

"Квартиру следует предоставить"

От долгожданного жилья Берлин отказался. И подал в суд на администрацию. Суть иска объясняет так: "Я опирался в том числе на Жилищный кодекс. Согласно ему нормы предоставления квартир по договору социального найма устанавливаются органом местного самоуправления. Решением Сысертского районного совета в нашем городском округе принят минимальный размер площади в 15 квадратных метров на члена семьи, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Нас же — четверо. Так почему нам дали квартиру в 34 метра?"

© Фото : предоставлено Амуром Берлиным Амур Берлин © Фото : предоставлено Амуром Берлиным Амур Берлин

Сысертский районный суд требования участника чеченской кампании поддержал. "Берлину Амуру Петровичу, <…> учитывая состав его семьи, следует предоставить квартиру площадью не менее шестидесяти квадратных метров".

Правда, решение тут же обжаловали. Как сказано в апелляционном определении, "судом первой инстанции не было учтено специальное законодательство, не принято во внимание, что иные члены семьи истца не отнесены к категории граждан, которым по закону "О ветеранах" предоставляется жилье".

"При этом я нашел аналогичное дело в Верхотурском районе Свердловской области. Там ветерану боевых действий все же дали квартиру исходя из количества человек в семье. Получается, в одном районе закон трактуют так, в другом — иначе?"

Амур не опустил руки, решил дойти до Верховного суда. Однако в ситуацию вмешался человеческий фактор. "Я отправился в Тюменскую область, чтобы установить памятник сослуживцу. Когда был в четырехстах километрах от Сысерти, мне позвонили из суда и сказали, что документы готовы. Но экстренно выехать я не мог, машина сломалась, ждал запчасти. Попросил забрать документы своих адвокатов. Приезжаю — а они не сделали ничего. В итоге ровно одного дня не хватило, чтобы в законные сроки подать жалобу в Верховный суд", — сетует он.

В надежде добиться справедливости Амур обращался и в Администрацию президента, и в Генеральную прокуратуру. Тщетно — документы спускают в регион. А там разводят руками — решение вступило в законную силу.

"Родина отвечает бюрократией"

В администрации Сысертского городского округа уверяют: закон они не нарушили. "Согласно постановлению правительства Свердловской области от 28.04. 2006 № 357 — ПП нуждающимся в улучшении жилищных условий приобретается помещение площадью 18 квадратных метров. Мы ему предоставили квартиру в 34 метра, но он отказался ", — прокомментировала РИА Новости ведущий специалист администрации по жилищным вопросам Татьяна Гарбур.

— Но ведь и члены семьи Амура — жена и дочери — признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

— Это уже совсем другая очередь, муниципальная. И в ней семья Берлина сейчас двадцатая по счету. Мы ведь не можем выдать ему жилье в обход предыдущих девятнадцати льготников. Когда подойдет его черед — получит.

Кроме того, представитель администрации уточняет, что Амур Берлин стоит в очереди и как ветеран — там он теперь 110-й по счету.