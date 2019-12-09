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РИА Наука
2019-12-09T13:59+0300
https://ria.ru/20191209/1562060951.html
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/152929/33/1529293315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cd049d7072a29531cfc40f0fb3c18488.jpg
РИА Новости

Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров

03:00 09.12.2019 (обновлено: 13:59 09.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсетр
Осетр
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали уникальный метод, позволяющий с абсолютной точностью отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре, от икры и филе их диких сородичей. Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций, сообщили в пресс-службе СФУ.
Новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров — в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей. Наличие и соотношение различных жирных кислот существенно различается у диких рыб и у особей, выращенных в рыбных хозяйствах.

"В кормах, используемых в рыбохозяйствах для набора массы осетровых, есть особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе или икре. У диких сородичей таких "меток" мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические маркеры", — объяснила одна из соавторов исследования, доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Анализ соотношения "аквакультурных" и "диких" жирных кислот в рыбе и субпродуктах проводится при помощи специального оборудования — хроматографов, оснащенных масс-спектрометрическими детекторами — и занимает не более суток.
© Фото : СФУ, Евгений Пузин.Полугодовалый осетр, выращенный в аквакультуре, изучается в лаборатории Центра коллективного пользования СФУ.
Полугодовалый осетр, выращенный в аквакультуре, изучается в лаборатории Центра коллективного пользования СФУ.
© Фото : СФУ, Евгений Пузин.
Полугодовалый осетр, выращенный в аквакультуре, изучается в лаборатории Центра коллективного пользования СФУ.
По словам ученых, если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни олеиновой и линолевой кислот, это значит, что рыба легального происхождения; но если же будут найдены большие дозы эйкозапентаеновой кислоты и ряда других жирных кислот, первоисточником которых являются енисейские диатомовые водоросли, — рыба, скорее всего, добыта незаконно.
"В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири", — отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев.
Палия
9 ноября 2018, 03:28РИА Наука
Красноярские ученые обнаружили самую полезную в мире рыбу
Многие виды ценных рыб охраняются государством — их промысел или жестко ограничен, или полностью запрещен, однако несмотря на это, как показывают данные специалистов, браконьерская добыча по-прежнему распространена, от чего страдает в том числе и знаменитый енисейский осетр.
В данный момент методика проходит патентную регистрацию, и, как планируют ученые, в будущем будет использоваться в государственных центрах стандартизации качества продукции, а также в органах прокурорского надзора.
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