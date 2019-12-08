В Ливане отложили консультации по кандидатуре премьера

"В связи с последним развитием событий в правительственном вопросе…, а также по просьбе большинства крупных парламентских блоков от разных сторон и для открытия больших возможностей для переговоров ... президент республики Мишель Аун отложил парламентские консультации, назначенные на завтра 9 декабря, до понедельника 16 декабря",- отмечается в заявлении.