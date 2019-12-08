Рапота считает, что Россия и Белоруссия могут вместе осваивать Арктику

Он заявил, что в целом видит будущее Союзного государства "в единении усилий в общей созидательной деятельности". "Это должны быть понятные всем, общие большие, интересные совместные проекты", - сказал Рапота. По его словам, например, это могут быть проекты в сфере инфраструктурных преобразований, развития научно-технического прогресса, природоохранной деятельности, медицине, фармацевтике.

Касаясь вопросов, которые спустя 20 лет с момента подписания союзного договора еще требуют решения в рамках Союзного государства, он отметил, что "создание единого экономического пространства... невозможно без гармонизации налогового кодекса". "Очень важные темы - антимонопольное законодательство, отношение государства и бизнеса, политика в области предоставления субсидий... Желательно, чтобы это тоже было гармонизировано. Это создает мобильность передвижения бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономик двух государств, а на пользу", - продолжил Рапота. По его словам, есть еще некоторые нерешенные вопросы в сфере социальной политики, медицинского обслуживания.