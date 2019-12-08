Рапота считает, что Россия и Белоруссия могут вместе осваивать Арктику

МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что перспективным направлением сотрудничества двух стран могло бы стать освоение Арктики.
"Есть интересная тема, в которой мы вполне могли бы объединить наши усилия, - это освоение Арктики. Понятно, что этот регион - российская территория, если брать Союзное государство. Но дело в том, что в Республике Беларусь есть очень много интересных научно-технических наработок, которые могли бы быть использованы в условиях Арктики, в условиях низких температур. Мы сейчас над этим работаем", - сказал Рапота в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Он заявил, что в целом видит будущее Союзного государства "в единении усилий в общей созидательной деятельности". "Это должны быть понятные всем, общие большие, интересные совместные проекты", - сказал Рапота. По его словам, например, это могут быть проекты в сфере инфраструктурных преобразований, развития научно-технического прогресса, природоохранной деятельности, медицине, фармацевтике.
Касаясь вопросов, которые спустя 20 лет с момента подписания союзного договора еще требуют решения в рамках Союзного государства, он отметил, что "создание единого экономического пространства... невозможно без гармонизации налогового кодекса". "Очень важные темы - антимонопольное законодательство, отношение государства и бизнеса, политика в области предоставления субсидий... Желательно, чтобы это тоже было гармонизировано. Это создает мобильность передвижения бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономик двух государств, а на пользу", - продолжил Рапота. По его словам, есть еще некоторые нерешенные вопросы в сфере социальной политики, медицинского обслуживания.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве.