Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии за сутки

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами – Бозгекли и Аджами – Авшария в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Хак-Эль-Сура – Хазима – Хубейтер – Квайрес", - заявил Боренков.
Генерал-майор отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сабикия, Новое Алеппо провинции Алеппо; Санджека, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Кульджок, Ардаш-Даг, Хамрат, Кабух, Айн-Эн-Ашра, Сараф провинции Латакия; Дар-Хардата, Кара-Джурн, Телль-Метвази, Эль-Хуаш провинции Хама; Зайтуна, Тамана, Эс-Салихия, Шарки-Кафер-Дун, Мешерфа, Кефрайя, Аджаз провинции Идлиб.
"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов", - добавил Боренков.
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