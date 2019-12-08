Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии за сутки

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами – Бозгекли и Аджами – Авшария в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Хак-Эль-Сура – Хазима – Хубейтер – Квайрес", - заявил Боренков.