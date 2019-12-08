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2019-12-08T23:56+0300
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МВД Украины сообщило о восьми тысячах участников акции на майдане
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РИА Новости

МВД Украины сообщило о восьми тысячах участников акции на майдане

22:07 08.12.2019 (обновлено: 23:56 08.12.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. На акцию оппозиции в Киеве накануне саммита в "нормандском формате" пришли около восьми тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Протестующие назвали "красными линиями" для президента Владимира Зеленского унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс. После возле офиса президента на улице Банковой началась акция "Дозор на Банковой".
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Ранее бывший президент Украины, лидер партии "Солидарность" Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Ранее "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате"
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