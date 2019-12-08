МВД Украины сообщило о восьми тысячах участников акции на майдане

Участники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019

КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. На акцию оппозиции в "нормандском формате" пришли около восьми тысяч человек, сообщила пресс-служба На акцию оппозиции в Киеве накануне саммита впришли около восьми тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД Украины

Протестующие назвали "красными линиями" для президента Владимира Зеленского унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс. После возле офиса президента на улице Банковой началась акция "Дозор на Банковой".

На одного мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Отмечается, что в акции возле офиса Зеленского принимают участие около двух тысяч человек.

Ранее бывший президент Украины, лидер партии "Солидарность" Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.