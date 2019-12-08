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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов оценил фортепианный конкурс, прошедший в Рязани
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РИА Новости

Любимов оценил фортепианный конкурс, прошедший в Рязани

21:32 08.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Первый международный фортепианный конкурс русской музыки, завершившийся в воскресенье в Рязани, стал настоящим музыкальным праздником, заявил на закрытии мероприятия губернатор Николай Любимов.
Конкурс русской музыки проходил в Рязани с 30 ноября и завершился 8 декабря. За эти дни свое мастерство перед членами жюри продемонстрировали 49 пианистов из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.
В торжественном закрытии приняли участие губернатор Николай Любимов, член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов, художественный руководитель I Международного фортепианного конкурса русской музыки, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов, председатель жюри конкурса профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников.
"Чувство гордости от того, что все произойдет на рязанской земле, возникло сразу, как только оформилась идея. Понимание того, с какими людьми нас ждала встреча, дополнило гордость восхищением. Но слов, описывающих то, что в результате получилось, подобрать невозможно. Здесь нужна именно музыка, живая, яркая, искренняя. Как раз та, которую создавали вы все эти дни", – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Я вас всех поздравляю с замечательным музыкальным праздником. Мы все получили огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие", – сказал Владимир Овчинников.
Во втором отделении концерта состоялись выступления лауреатов первых премий в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова. Завершил концертную программу народный артист России Николай Луганский.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРоссийская академия музыки имени ГнесиныхКультураРязаньРоссия
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