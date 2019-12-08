РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T02:14+0300
https://ria.ru/20191208/1562129672.html
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
https://cdn22.img.ria.ru/images/148312/71/1483127187_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_120b318b97e0de8b47412d1d2bc90016.jpg
РИА Новости

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

21:10 08.12.2019 (обновлено: 02:14 09.12.2019)
224250
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами", — рассказал Филатов.
Он подчеркнул, что уже тогда на Украине развивался национализм.
По его словам, в Москве не прислушались к просьбе этих регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом. Филатов отметил, что власти были обеспокоены тем, "как России выжить вообще".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 ноября, 14:45
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
"Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях", — пояснил бывший чиновник.
Он напомнил, что в стране муки оставалось на несколько дней, а долг после развала СССР составлял 120 миллиардов долларов.

"О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?" — спросил Филатов.

В воскресенье исполнилось 28 лет со дня подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Владимир Жириновский
Вчера, 02:20
Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"
81161741326648
Обсудить 176
Сергей ФилатовСтанислав ШушкевичЛеонид КравчукСНГБорис ЕльцинРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
С начала Ельцин и братия загнали Россию в карточки, потом на этом разыгали развал и раздел власти. Все торопились, особенно Ельцин.
8 декабря, 21:44
ddekayt
28000509
А там разве не наши люди остались? Маразм крепчает.
8 декабря, 21:18
PPol1415
25100304
Рекомендуем
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Польша спасает Европу: "Франция — троянский конь русских"
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
14:38Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
14:38Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
14:37В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании
14:36Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
Лента новостейМолния