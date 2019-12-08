Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год . Архивное фото

Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации президента Ельцина Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета " Взгляд ".

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами", — рассказал Филатов.

Он подчеркнул, что уже тогда на Украине развивался национализм.

По его словам, в Москве не прислушались к просьбе этих регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом. Филатов отметил, что власти были обеспокоены тем, "как России выжить вообще".

"Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях", — пояснил бывший чиновник.

Он напомнил, что в стране муки оставалось на несколько дней, а долг после развала СССР составлял 120 миллиардов долларов.

"О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?" — спросил Филатов.