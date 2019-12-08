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В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
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РИА Новости

В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице

21:01 08.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 19.50 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве сообщили, что горит трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково". На момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется. Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров.
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МЧС РФРоссияОдинцовоПроисшествия
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