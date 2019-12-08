В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 19.50 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве сообщили, что горит трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково". На момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется. Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров.