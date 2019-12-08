Финская промышленность начнет забастовку в понедельник

Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) выпустил предупреждение о забастовке с 9 по 11 декабря, которая закроет в частности нефтеперерабатывающие заводы корпорации Neste в Порвоо и Наантали. В настоящее время участники переговоров: Ассоциация технологической промышленности и Индустриальный союз не достигли соглашения о повышении зарплат в отрасли. Работодатели готовы повысить оплату на 0,5%, в то время как работники просят 2,5-3%.