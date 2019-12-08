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Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
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РИА Новости

Финская промышленность начнет забастовку в понедельник

20:53 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Масштабная забастовка в сфере промышленности с участием 100 тысяч работников технологической, химической и деревообрабатывающей отраслей начнётся в понедельник в Финляндии, сообщает государственный посредник по трудовым спорам Вуокко Пиеккала.
Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) выпустил предупреждение о забастовке с 9 по 11 декабря, которая закроет в частности нефтеперерабатывающие заводы корпорации Neste в Порвоо и Наантали. В настоящее время участники переговоров: Ассоциация технологической промышленности и Индустриальный союз не достигли соглашения о повышении зарплат в отрасли. Работодатели готовы повысить оплату на 0,5%, в то время как работники просят 2,5-3%.
"По всем остальным пунктам достигнута договоренность, за исключением уровня повышений зарплат. Взгляды сторон сильно отличаются по последнему вопросу", - отметила Пиеккала.
В забастовке будут участвовать работники, в частности, технологической, деревообрабатывающей, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.
Ранее корпорация Neste в пресс-релизе сообщала, что забастовка "окажет большое влияние на финское общество в масштабе всей страны".
По оценкам финского агентства STT, экономические потери составят до 400 миллионов евро.
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