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В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
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РИА Новости

В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами

20:44 08.12.2019 (обновлено: 20:46 08.12.2019)
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© Фото : соцсетиАнтироссийская демонстрация, организованная украинской диаспорой в Париже. 8 декабря 2019
Антироссийская демонстрация, организованная украинской диаспорой в Париже. 8 декабря 2019
© Фото : соцсети
Антироссийская демонстрация, организованная украинской диаспорой в Париже. 8 декабря 2019
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке.
В митинге приняли участие около 150 человек. Активисты вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.
По словам организаторов, в какой-то момент в митингующих полетели яйца. Однако это "не изменило боевого настроения" украинских активистов.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате", в ходе которого лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Однако украинская оппозиция и националисты за несколько дней до переговоров призвали людей выйти на улицы, чтобы не допустить "капитуляции". В центре Киева ранее днем прошла акция под лозунгом "Красные линии для Зе". Участники митинга потребовали от властей не идти на компромиссы относительно унитарности Украины, курса страны в ЕС и НАТО, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Оппозиция призвала не проводить выборы в Донбассе до разоружения местных формирований и установления контроля над границей с Россией.
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