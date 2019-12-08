Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководители разведки Британии предупредили лидера лейбористов Джереми Корбина об угрозе стране со стороны радикальных исламистов, а также России, сообщает газета Sunday Times.
Отмечается, что Корбина вызвали на встречу для того, чтобы продемонстрировать ему, с чем он может столкнуться, если займет пост премьер-министра. При этом на встречу не был приглашен ближайший помощника лидера лейбористов Сеумас Милн, которого считают "симпатизантом Кремля".
5 декабря, 18:09Пентагон заявил о "возросшей" угрозе со стороны России
В разведведомстве полагают, что для Великобритании угрозу представляют более чем 32 тысячи джихадистов, которые на Ближнем Востоке воевали в рядах террористической группировки "Исламское государство"*. При этом 10 тысяч из них сейчас на свободе.
"Наша работа – обеспечить, чтобы премьер-министры обладали всей информацией, которая им нужна для принятия решений о безопасности", - сообщил изданию источник в правительстве страны.
В чем заключается "угроза" со стороны России газета не уточняет.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.