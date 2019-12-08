Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России

Отмечается, что Корбина вызвали на встречу для того, чтобы продемонстрировать ему, с чем он может столкнуться, если займет пост премьер-министра. При этом на встречу не был приглашен ближайший помощника лидера лейбористов Сеумас Милн, которого считают "симпатизантом Кремля".