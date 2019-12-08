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Союзное государство
2019-12-08T20:16+0300
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Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
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РИА Новости

Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ

20:16 08.12.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Несвижская" в Белоруссии
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи заявил, что стороны решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Минска.
"Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели", - приводит в воскресенье слова дипломата агентствоSputnik Беларусь.
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По словам дипломата, стороны обменялись позициями. "Они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления. И я признателен президенту России Владимиру Путину, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он дал поручение председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты мы должны согласовать - по поясам, доходность и так далее, чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку", - рассказал Семашко.
Посол отметил, что после того, как будут согласованы все интеграционные "дорожные карты" и вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Белоруссию будет снят полностью. "Мы ставим (сейчас – ред.) вопрос о том, какая будет цена газа на 2020 год", - подчеркнул он. Дипломат напомнил, что в соответствии с межправительственными соглашениями стоимость поставок газа на 2020 год должна была быть согласована еще к 1 июля 2019 года.
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"К сожалению, мы опять подошли к концу года (без контракта на 2020 год – ред.)... Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и Министерством энергетики РФ, а возможно и с участием Дмитрия Козака", - продолжил Семашко.
По словам дипломата, поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на том, что и в 2020 году его цена должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства. "А какая это база, если на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе. А для того чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем", - пояснил Семашко.
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В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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