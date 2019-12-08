РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-08T19:54+0300
https://ria.ru/20191208/1562127832.html
Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155541/89/1555418917_0:0:1706:959_1036x0_80_0_0_80d32146babe57a7eb29ab074278aa72.jpg
РИА Новости

Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"

19:54 08.12.2019
201
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что государственный концерн "Белнефтехим" на следующей неделе предъявит "Транснефти" юридически оформленные претензии из-за поставок по магистральному нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлоридами нефти.
"На следующей неделе должен приехать Рыбаков (Андрей Рыбаков, председатель "Белнефтехима" – ред.) с предельно выверенными юридическими документами и выдвинуть эти претензии", - цитирует в воскресенье Sputnik Беларусь белорусского посла в Москве.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
18:18Союзное государство
Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа российской стороны компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода - это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ. Вице-премьер тогда не стал называть сумму выставленных претензий, но отметил, что она "многоцифровая и значительная". При этом он сообщал, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
19:14Союзное государство
Посол Белоруссии рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
2100011
Обсудить 1
Союзное государствоПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Андрей РыбакБелнефтехимТранснефтьВладимир СемашкоБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
В Минске заявили о "найденных развязках" по ввозу продуктов в Россию
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Арсений Шульгин
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Флаг Германии на здании Рейхстага
МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
19:15В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
Лента новостейМолния