Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
"Мы не знаем, действовал ли он в одиночку, ФБР ведет расследование. Они опрашивают и допрашивают других обучающихся из Саудовской Аравии. Мне представляется, что это террористическое нападение", - сказал О'Брайен в интервью Fox News. При этом он оговорился, что не хотел бы делать окончательные выводы до завершения расследования.
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Также, по его словам, неясно, были ли у стрелявшего связи с какими-либо террористическими группировками.
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий из Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также один из товарищей аль-Шамрани, предположительно, снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины.