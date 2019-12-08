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Собянин исключил расширение границ Москвы
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РИА Новости

Собянин исключил расширение границ Москвы

19:32 08.12.2019
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© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Денис Гришкин
ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Дальнейшее расширение границ Москвы в настоящее время не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале Россия 1 в воскресенье.
"Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться. Хотя сейчас это уже такая продвинутая часть города", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин
19:25
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Он отметил, что там уже появились метро, дороги, парки, скверы, новые рабочие места. "Сегодня Новая Москва уже дает прибавку городскому бюджету, а не убыток", - сказал мэр.
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Сергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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