Собянин исключил расширение границ Москвы

ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Дальнейшее расширение границ Москвы в настоящее время не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале Россия 1 в воскресенье.
"Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться. Хотя сейчас это уже такая продвинутая часть города", - сказал Собянин.
Он отметил, что там уже появились метро, дороги, парки, скверы, новые рабочие места. "Сегодня Новая Москва уже дает прибавку городскому бюджету, а не убыток", - сказал мэр.