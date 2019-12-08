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Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
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РИА Новости

Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии

19:22 08.12.2019 (обновлено: 19:23 08.12.2019)
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© Фото : УМВД России по Оренбургской областиСтолкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
© Фото : УМВД России по Оренбургской области
УФА, 8 дек - РИА Новости. Четверо погибших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбуржье были уроженцами Киргизии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека, ещё четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.
"В аварии погибли граждане соседнего государства", - сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что погибшие из Киргизии. "Жертвы аварии являются гражданами Киргизии, откуда были пострадавшие, уточняем", - сказал источник.
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