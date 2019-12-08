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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
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РИА Новости

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита

19:15 08.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет капитуляции!" возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
Участники акции Нет капитуляции! возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". Ранее украинские партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".
Участники акции требовали от властей не идти на компромиссы относительно унитарности Украины, европейского и евроатлантического курса, относительно "деоккупации и возвращения Крыма". Также на акции требовали не предпринимать никаких политических действий, в частности не проводить выборы в Донбассе до разоружения местных формирований, установления контроля над государственной границей с РФ.
По данным организаторов, в акции приняли участие около 20 тысяч человек. Перед участниками акции выступали представители "Европейской солидарности", "Голоса" и националистической "Свободы", а также пели известные украинские группы.
Акция прошла мирно, без каких-либо инцидентов и столкновений.
Телеведущий Владимир Соловьев
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На митинге присутствовал бывший президент Украины, лидер партии "Солидарность" Петр Порошенко со своей женой Мариной Порошенко. Выступая он заявил, что собрание на Майдане - это не протест, а "вече поддержки и защиты Украины". "Если мир - это сдача украинских интересов, то это не мир, это капитуляция, поэтому мы говорим: нет капитуляции", - заявил бывший президент. Он добавил, что искренне желает победы украинской делегации на переговорах в Париже.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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"Голос""Нормандская четверка"Партия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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