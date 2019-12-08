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Союзное государство
2019-12-08T19:20+0300
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Посол Белоруссии рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
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РИА Новости

Посол Белоруссии рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко

19:14 08.12.2019 (обновлено: 19:20 08.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва в рамках состоявшихся накануне переговоров белорусского и российского лидеров нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ.
"На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере", - сообщает в воскресенье Sputnik Беларусь со ссылкой на слова Семашко.
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"Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - сказал Семашко.
По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств. Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, на прошедшей накануне встрече в Сочи президенты Белоруссии и России нашли "определенные развязки", которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, уточнил он, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и так далее.
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Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году - по 400 миллионов долларов. Минск рассчитывает на получение компенсации от РФ за налоговый маневр. Но пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.
В субботу прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у стран есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир СемашкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
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