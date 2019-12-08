Коррупция в правоохранительных органах снизилась, заявил Бастрыкин

В качестве примера Бастрыкин привёл дело, по которому обвиняемыми проходят сразу несколько спецсубъектов. В их числе бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и его девять соучастников - два прокурорских работника, адвокат, депутат и ряд предпринимателей.

Самому Горбунову, по словам главы СК, вменяется получение трех взяток на общую сумму 18 миллионов рублей. "В 2016-2017 годах через посредников он получал взятки от различных лиц, заинтересованных в принятии им процессуальных решений. Причем такие решения были связаны в том числе с освобождением от уголовной ответственности тех, кто совершил очень серьезные преступления - организация убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.