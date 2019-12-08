Коррупция в правоохранительных органах снизилась, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Число коррупционеров среди правоохранителей и спецсубъектов снизилось в РФ в 2019 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
"В сравнении с прошлым годом можно констатировать снижение на 5-10% количества обвиняемых по направленным в суд делам из числа сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств. Что касается лиц с особым правовым статусом, то в текущем году направлены в суды уголовные дела в отношении 308 таких лиц, что также незначительно меньше прошлого года", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете" на просьбу проанализировать уровень коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.
В качестве примера Бастрыкин привёл дело, по которому обвиняемыми проходят сразу несколько спецсубъектов. В их числе бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и его девять соучастников - два прокурорских работника, адвокат, депутат и ряд предпринимателей.
Самому Горбунову, по словам главы СК, вменяется получение трех взяток на общую сумму 18 миллионов рублей. "В 2016-2017 годах через посредников он получал взятки от различных лиц, заинтересованных в принятии им процессуальных решений. Причем такие решения были связаны в том числе с освобождением от уголовной ответственности тех, кто совершил очень серьезные преступления - организация убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.
Сейчас, по словам главы СК, расследование этого дела находится на завершающей стадии.