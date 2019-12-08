Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента

"Меньше чем за 48 часов до начала фальшивых слушаний по импичменту в понедельник бездельники демократы, не соблюдающие правовые процедуры, меняют, хотите верьте, хотите — нет, правила импичмента, потому что факты не на их стороне. Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" - заявил Трамп в Twitter.