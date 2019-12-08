РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T19:07+0300
https://ria.ru/20191208/1562126640.html
Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
https://cdn23.img.ria.ru/images/156190/63/1561906348_0:122:3424:2048_1036x0_80_0_0_74d2285b78c75562ed5c45beb30ea2d8.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента

18:58 08.12.2019 (обновлено: 19:07 08.12.2019)
796
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы меняют правила импичмента по ходу расследования.
"Меньше чем за 48 часов до начала фальшивых слушаний по импичменту в понедельник бездельники демократы, не соблюдающие правовые процедуры, меняют, хотите верьте, хотите — нет, правила импичмента, потому что факты не на их стороне. Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" - заявил Трамп в Twitter.
Трамп не уточнил, какие именно правила меняют демократы.
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу. При этом они до настоящего времени не определились с тем, какие конкретно обвинения намерены предъявить президенту. Демократы постарались увязать свою версию общения Трампа с властями Украины с конституционным определением коррупции.
Предполагается, что демократы могут предъявить Трампу ряд обвинений в преступлениях, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
5 декабря, 20:21
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
6211101
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДемократическая партия СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
В Минске заявили о "найденных развязках" по ввозу продуктов в Россию
Флаг Германии на здании Рейхстага
МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Александр Шерин
В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
19:15В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
Лента новостейМолния