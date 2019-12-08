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Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию
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РИА Новости

Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

18:41 08.12.2019
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2019 / Saul Loeb
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во враждебные намерения северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако призвал того избавиться от ядерного оружия, "как было обещано".
"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять - вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом. Он подписал со мной твердое соглашение о денуклеаризации. Он не хочет обнулить особые отношения с президентом СШA или вмешиваться в президентские выборы в ноябре", - заявил Трамп в Twitter.
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У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына имеется замечательный экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и было обещано. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу!

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Дональд Трамп
президент США
Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.
Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне очередных испытаний оружия Пхеньяном. При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, которые были прекращены до саммитов Ким Чен Ына и Трампа.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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