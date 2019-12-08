Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына имеется замечательный экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и было обещано. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу!

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.

Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне очередных испытаний оружия Пхеньяном. При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, которые были прекращены до саммитов Ким Чен Ына и Трампа.