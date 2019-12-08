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Союзное государство
2019-12-08T18:57+0300
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В Минске заявили о "найденных развязках" по ввозу продуктов в Россию
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РИА Новости

В Минске заявили о "найденных развязках" по ввозу продуктов в Россию

18:33 08.12.2019 (обновлено: 18:57 08.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская и российская стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.
"Белорусская и российская стороны нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию", - приводит слова Семашко в воскресенье Sputnik Беларусь.
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Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных. Необходимость введения таких мер объяснялась несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. Кроме того, Россельхознадзор устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Белоруссии.
Семашако отметил, что на переговорах в Сочи на уровне премьеров и президентов затрагивалась тема проведения согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики, особенно что касается необоснованных, по мнению белорусской стороны, запретов на поставки белорусского продовольствия в Россию. По его словам, еще неделю назад действовали ограничения на поставки в отношении продукции порядка 60 молокоперерабатывающих белорусских предприятий, около 40 мясоперерабатывающих предприятий, более 10 птицефабрик, а также предприятий рыбопереработки и по производству кормов.
"Нашли развязку, и соответственно президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Беларуси, чтобы найденный компромиссный вариант оформили и прописали в дорожной карте. Я считаю, это серьезная подвижка", - сказал посол.
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Касаясь согласованной промышленной политики, по его словам, стороны принципиально определились с методикой, перечнем документов, которые исключат дискриминацию белорусских промпроизводителей на российском рынке. По словам белорусского дипломата, президенты сделали соответствующие поручения министерствам экономики и промышленности двух стран, чтобы они доложили о проделанной работе через две недели.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт". В Сочи 6 декабря переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, 7 декабря переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Союзное государствоРоссельхознадзорВладимир СемашкоБелоруссияРоссияЭкономика
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