Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой из России загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба".
Как передает Sputnik Беларусь со ссылкой на Семашко, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России.
Проблемы с транзитной нефтью
"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье. В результате несколько стран остановили прием продукции.
В течение мая прокачка "чистой" нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии, а в начале лета — частично в Польше.
Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, не входящих в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.
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