Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть

Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия

© AP Photo / Sergey Grits Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Посол Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой из России загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба".

Sputnik Беларусь со ссылкой на Семашко, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России. Как передаетсо ссылкой на Семашко, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России.

Проблемы с транзитной нефтью

"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье. В результате несколько стран остановили прием продукции.

В течение мая прокачка "чистой" нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии, а в начале лета — частично в Польше.

Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, не входящих в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.