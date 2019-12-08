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Союзное государство
2019-12-08T19:33+0300
https://ria.ru/20191208/1562125595.html
Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть
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РИА Новости

Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть

18:18 08.12.2019 (обновлено: 19:33 08.12.2019)
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой из России загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба".
Как передает Sputnik Беларусь со ссылкой на Семашко, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России.
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Проблемы с транзитной нефтью

"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье. В результате несколько стран остановили прием продукции.
В течение мая прокачка "чистой" нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии, а в начале лета — частично в Польше.
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6 декабря, 22:51Союзное государство
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Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, не входящих в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.
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Союзное государствоНефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Владимир СемашкоМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А если рот пошире открыть, то можно попросить и 100. Но с таким аппетитом можно и подавиться. "Золотая антилопа" вам в помощь.
8 декабря, 19:12
nnnetzenzury n
1500004
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