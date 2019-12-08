Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовиться к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа после вчерашних обстрелов, об этом он сообщил, открывая в воскресенье еженедельное заседание кабинета министров.

Очередное обострение конфликта на границах палестинского анклава произошло минувшей ночью. Израильская армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, выпущенные по израильской территории.

"Не будет никаких договоренностей (с ХАМАС - ред.), если стрельба продолжится. Напротив, террористы в Газе все еще почувствуют нашу мощь. То, что они получили три недели назад в ходе израильской операции "Черный пояс", когда нами были атакованы лидер "Исламского джихада" и десятки боевиков этой организации, было только началом", - сказал премьер-министр.

Нетаньяху добавил, что поручил министру обороны и армии обороны Израиля подготовиться соответствующим образом к возможной военной операции.

На заседании правительства премьер-министр также затронул тему Ирана. По словам Нетаньяху, он обсуждал проблему Ирана с президентами России и США.

"На прошлой неделе я провел важные беседы с лидерами США и России. Я разговаривал с президентом Трампом и президентом Путиным и я встретился в Лиссабоне с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из важнейших тем обсуждения на всех этих переговорах был Иран. Иран продолжает распространять свою агрессию на Ближнем Востоке и усиливает ее", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина.

Премьер-министр также возложил на Иран ответственность за нападение на демонстрантов в Багдаде.

"Вчера было совершено нападение на демонстрантов в Багдаде, в результате которого около 20 невинных демонстрантов были убиты. Я хотел бы сказать вам, что есть все больше признаков того, что это кровопролитие в Багдаде было совершено шиитскими иракскими ополченцами по прямому указанию Корпуса стражей исламской революции. Сейчас, в ответ на эту агрессию, давление на Иран должно быть усилено. Это то, к чему я призываю страны Европы", - сказал израильский премьер-министр.