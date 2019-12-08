РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T18:10+0300
https://ria.ru/20191208/1562125471.html
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:153:2729:1688_1036x0_80_0_0_9573c9ec752d16eab5ebcdff05ed3d99.jpg
РИА Новости

Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа

18:10 08.12.2019
583
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовиться к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа после вчерашних обстрелов, об этом он сообщил, открывая в воскресенье еженедельное заседание кабинета министров.
Очередное обострение конфликта на границах палестинского анклава произошло минувшей ночью. Израильская армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, выпущенные по израильской территории.
"Не будет никаких договоренностей (с ХАМАС - ред.), если стрельба продолжится. Напротив, террористы в Газе все еще почувствуют нашу мощь. То, что они получили три недели назад в ходе израильской операции "Черный пояс", когда нами были атакованы лидер "Исламского джихада" и десятки боевиков этой организации, было только началом", - сказал премьер-министр.
Нетаньяху добавил, что поручил министру обороны и армии обороны Израиля подготовиться соответствующим образом к возможной военной операции.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
2 декабря, 09:42
Армия Израиля перешла на новую систему оповещения об обстрелах
На заседании правительства премьер-министр также затронул тему Ирана. По словам Нетаньяху, он обсуждал проблему Ирана с президентами России и США.
"На прошлой неделе я провел важные беседы с лидерами США и России. Я разговаривал с президентом Трампом и президентом Путиным и я встретился в Лиссабоне с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из важнейших тем обсуждения на всех этих переговорах был Иран. Иран продолжает распространять свою агрессию на Ближнем Востоке и усиливает ее", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина.
Премьер-министр также возложил на Иран ответственность за нападение на демонстрантов в Багдаде.
Израильский истребитель F-16
27 ноября, 10:26
Израильские военные обстреляли объекты ХАМАС на севере сектора Газа
"Вчера было совершено нападение на демонстрантов в Багдаде, в результате которого около 20 невинных демонстрантов были убиты. Я хотел бы сказать вам, что есть все больше признаков того, что это кровопролитие в Багдаде было совершено шиитскими иракскими ополченцами по прямому указанию Корпуса стражей исламской революции. Сейчас, в ответ на эту агрессию, давление на Иран должно быть усилено. Это то, к чему я призываю страны Европы", - сказал израильский премьер-министр.
Ранее МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины, призвав мировое сообщество противодействовать политике США по отношению к поселенческой деятельности Израиля.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
20210312
Обсудить 0
Обострение палестино-израильского конфликтаБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
Рекомендуем
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
В Минске заявили о "найденных развязках" по ввозу продуктов в Россию
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что демократы меняют на ходу правила импичмента
Флаг Германии на здании Рейхстага
МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс "нормандской встречи"
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за "грязную" нефть
МиГ-23
Генштаб армии Хафтара заявил, что МиГ-23 упал в Ливии из-за поломки
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
Россия и Белоруссия не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады заявил, что на саммите в Париже соблюдут "красные линии"
Саад Харири
Самир Хатыб отказался от поста премьера Ливана в пользу Харири
Последствия проливных дождей в Уганде
Число жертв наводнения на западе Уганды увеличилось до 22 человек
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
19:15В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
Лента новостейМолния