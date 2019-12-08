МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter

"После лет бездействия президент Зеленский продемонстрировал мужество сделать первый шаг, со всеми сопровождающими внутриполитическими рисками и возможными последствиями", - заявил Маас. Он добавил, что новые подвижки принесли освобождения заключенных и начавшийся отвод войск. Маас отметил, что настала очередь Москвы показать готовность к дальнейшим договоренностям, однако для этого предстоит преодолеть сложные дипломатические препятствия.

"Вместе с Францией для этого мы должны оказывать воздействие на Россию", - приводит издание слова министра.

Саммит пройдет "в тени" дипломатических разногласий между Россией и Германией, отмечает издание. "Несмотря на тяжелые вопросы, обсуждение которых сейчас предстоит между Берлином и Москвой, в понедельник речь пойдет, в первую очередь, о том, чтобы почти ежедневное кровопролитие на европейской земле наконец было остановлено", - подчеркнул Маас.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.