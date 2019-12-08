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МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву
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РИА Новости

МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

17:40 08.12.2019 (обновлено: 17:50 08.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
"После лет бездействия президент Зеленский продемонстрировал мужество сделать первый шаг, со всеми сопровождающими внутриполитическими рисками и возможными последствиями", - заявил Маас. Он добавил, что новые подвижки принесли освобождения заключенных и начавшийся отвод войск. Маас отметил, что настала очередь Москвы показать готовность к дальнейшим договоренностям, однако для этого предстоит преодолеть сложные дипломатические препятствия.
"Вместе с Францией для этого мы должны оказывать воздействие на Россию", - приводит издание слова министра.
Саммит пройдет "в тени" дипломатических разногласий между Россией и Германией, отмечает издание. "Несмотря на тяжелые вопросы, обсуждение которых сейчас предстоит между Берлином и Москвой, в понедельник речь пойдет, в первую очередь, о том, чтобы почти ежедневное кровопролитие на европейской земле наконец было остановлено", - подчеркнул Маас.
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Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
В среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством в Берлине 23 августа гражданина Грузии. В МИД России заявили, что в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждены принять комплекс ответных мер. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков решительно отвергал "какую-то связь... этого убийства с официальной Россией".
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МИД ГерманииГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То что Хайко Маас называет "великим шагам Зеленского" на самом деле является лишь прикрытием для того, чтобы вообще состоялась встреча. И в каком виде видит министр иностранных дел Германии те шаги навстречу со стороны России не понятно. Украина должна начать выполнять те условия которые уже прописаны, а не выставлять новые условия.
8 декабря, 18:54
JCJonnJr Carter
1800000
Что имеется ввиду: надавить на Россию? Чтобы вывели свои войска из Донбаса? Это нам надо надавить на Германию и Францию, что бы они ввели санкции к Украине за невыполнение минских соглашений)))
8 декабря, 19:01
ВНВиктор Новосёлов
1100000
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