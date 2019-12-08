Число жертв наводнения на западе Уганды увеличилось до 22 человек

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями на западе Уганды в округе Бундибугио, достигло 22, сообщает местное издание Daily Monitor.
Ранее со ссылкой на местное отделение Красного Креста сообщалось об 11 погибших.
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Издание передает, что, по словам председателя округа Мутегеки Рональда, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Также он отметил, что наводнения и оползни привели к возникновению хаоса в округе. Помимо всего прочего, из берегов после шестичасовых обильных осадков в субботу вышла река Токве.
"Это ужасная и очень неприятная ситуация. Было уничтожено большое количество собственности, в том числе урожай и дома, мосты были смыты, а дороги затоплены, что парализует транспортную сеть", - подчеркнул Мутегеки.
Кроме того, чиновник попросил людей, живущих в районах, в которых могут случиться оползни и наводнения, переместиться в более безопасные места. Перемещенные местные жители, как указал Мутегеки, укрываются в настоящее время в школах и церквях.