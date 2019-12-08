Число жертв наводнения на западе Уганды увеличилось до 22 человек

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями на западе Уганды в округе Бундибугио, достигло 22, сообщает местное издание Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями на западе Уганды в округе Бундибугио, достигло 22, сообщает местное издание Daily Monitor

Ранее со ссылкой на местное отделение Красного Креста сообщалось об 11 погибших.

Издание передает, что, по словам председателя округа Мутегеки Рональда, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Также он отметил, что наводнения и оползни привели к возникновению хаоса в округе. Помимо всего прочего, из берегов после шестичасовых обильных осадков в субботу вышла река Токве.

"Это ужасная и очень неприятная ситуация. Было уничтожено большое количество собственности, в том числе урожай и дома, мосты были смыты, а дороги затоплены, что парализует транспортную сеть", - подчеркнул Мутегеки.