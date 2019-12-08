Самир Хатыб отказался от поста премьера Ливана в пользу Харири

БЕЙРУТ, 8 дек – РИА Новости. Основной претендент на пост премьер-министра Основной претендент на пост премьер-министра Ливана Самир Хатыб заявил в воскресенье, что отказывается от этой должности, а сунниты страны хотят поручить формирование нового кабмина подавшему в отставку Сааду Харири

"Я узнал от муфтия Абделлатифа Дерьяна, что в результате совещаний и контактов с мусульманами был достигнут консенсус о том, чтобы поручить Харири формирование правительства", - заявил Хатыб в телевизионном обращении после встречи с муфтием.

По его словам, он намерен сообщить об этом самому Харири.

Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне продолжающихся массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь общего согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.

На сегодняшний день основным претендентом на пост главы кабинета министров Ливана, по сообщениям ливанских СМИ, является бизнесмен Самир Хатыб. Хатыб является владельцем одной из крупнейших строительных компаний в стране и считается приближенным к Сааду Харири. Он же был партнером по бизнесу убитого в 2005 году премьера Рафика Харири (отца Саада Харири).

Также местные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что политические силы в Ливане обсуждают возможность сокращения министерских кресел в правительстве с 30 до 24 с сохранением конфессионального баланса, также обсуждается предоставление министерских портфелей представителям гражданского движения.