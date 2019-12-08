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Самир Хатыб отказался от поста премьера Ливана в пользу Харири
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РИА Новости

Самир Хатыб отказался от поста премьера Ливана в пользу Харири

17:35 08.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСаад Харири
Саад Харири
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Саад Харири. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 дек – РИА Новости. Основной претендент на пост премьер-министра Ливана Самир Хатыб заявил в воскресенье, что отказывается от этой должности, а сунниты страны хотят поручить формирование нового кабмина подавшему в отставку Сааду Харири.
"Я узнал от муфтия Абделлатифа Дерьяна, что в результате совещаний и контактов с мусульманами был достигнут консенсус о том, чтобы поручить Харири формирование правительства", - заявил Хатыб в телевизионном обращении после встречи с муфтием.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
26 ноября, 16:18
Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
По его словам, он намерен сообщить об этом самому Харири.
Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне продолжающихся массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь общего согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.
На сегодняшний день основным претендентом на пост главы кабинета министров Ливана, по сообщениям ливанских СМИ, является бизнесмен Самир Хатыб. Хатыб является владельцем одной из крупнейших строительных компаний в стране и считается приближенным к Сааду Харири. Он же был партнером по бизнесу убитого в 2005 году премьера Рафика Харири (отца Саада Харири).
Также местные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что политические силы в Ливане обсуждают возможность сокращения министерских кресел в правительстве с 30 до 24 с сохранением конфессионального баланса, также обсуждается предоставление министерских портфелей представителям гражданского движения.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие в первую очередь требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Ливана Саад Харири после встречи в Елисейском дворце. 18 ноября 2017
29 октября, 18:05
Биография Саада Харири
210001
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Саад ХаририЛиванВ мире
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