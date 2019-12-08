Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ , выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море , попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Скорость ветра в районе плавания кораблей в порывах превышает 20 метров в секунду", - отметили на флоте.

Сообщается, что корабли следуют в направлении Северного моря, их экипажи выполнили мероприятия при плавании в штормовых условиях, проверили надёжность крепления материальной части, оборудования и грузов.

"Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе. Военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, обеспечены теплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на воде", - добавили в пресс-службе.