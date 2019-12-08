В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Белорусская оппозиция провела в Белорусская оппозиция провела в Минске несанкционированную уличную акцию протеста против углубления интеграции с Россией , которая длилась почти 5 часов, мероприятие завершилась без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в Минске против углубления интеграции республики с Россией. Несанкционированные акции против подписания интеграционных "дорожных карт" с Россией прошли также в субботу в Минске, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания "дорожных карт", которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.

В воскресенье днем протестующие собрались на Октябрьской площади, затем прошлись шествием по улицам города по направлению к зданию посольства России, подступ к которому преградили живой цепью и спецтехникой сотрудники милиции. Протестующие не предпринимали попыток подойти ближе к зданию посольства. Недалеко от территории дипмиссии прошел небольшой митинг. Его участники передали через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию против интеграции. По словам организаторов, в документе высказываются категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

После короткого митинга недалеко от российского посольства часть протестующих покинула акцию, но большинство двинулись колонной назад к Октябрьской площади. Здесь после выступления организаторов акция была объявлена завершенной. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и призывали собравшихся разойтись. Акция прошла без инцидентов и задержаний.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.