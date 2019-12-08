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Культура
2019-12-08T17:15+0300
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Большой театр представит уникальный гала-концерт
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РИА Новости

Большой театр представит уникальный гала-концерт

17:15 08.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБольшой театр
Большой театр
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Большой театр. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Большой театр представляет на исторической сцене уникальный гала-концерт, посвященный 10-летнему юбилею одного из самых интересных творческих проектов театра новейшего времени – Молодежной оперной программы. Праздничный концерт состоится вечером 8 декабря, а днем в воскресенье прошла генеральная репетиция, сообщает корреспондент.
"Я вижу две главные составляющие в молодежной оперной программе Большого театра – это дать возможность наиболее талантливым молодым ребятам проявить себя. Вторая составляющая – дать им шанс встретиться с выдающимися певцами и педагогами, способными поделиться такими знаниями и уроками, которые никогда и нигде в таком объеме и качестве, как Молодежной оперной программе Большого театра, они получить не смогут", - считает гендиректор ГАБТа Владимир Урин.
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Он подчеркнул, что "главное, что должно быть в театре - это живая атмосфера и концентрация талантливых людей".
"Поэтому так важно помогать молодым певцам развивать их вокальные качества, оттачивать мастерство и пробовать свои силы на сценах нашего театра", - сказал Урин.
За 10 лет МОП ГАБТа подготовила 10 пианистов и 55 вокалистов, в числе которых сегодня ведущие солисты крупнейших оперных домов мира – Ла Скала, Ковент-Гарден, Парижская, Венская и Берлинская государственные оперы и другие. Все эти годы руководит программой профессор Дмитрий Вдовин.
"Результатом работы Молодежной программы я доволен – все наши выпускники не просто в профессии, а высоко в профессии. В последние годы мы получали призы и высшие награды на конкурсах и фестивалях по всему миру. А нынешний год был уникальным – участники МОП стали лауреатами 12 крупнейших международных конкурсов, в числе которых конкурс Чайковского", - рассказал РИА Новости Вдовин.
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По словам руководителя МОП, в Молодежной программе ГАБТа обучались талантливые музыканты из Украины, Белоруси, Молдовы, Армении, Азербайджана и самых разных уголков России.
"Сегодня на концерт, посвященный 10-летнему юбилею, приедут выпускники разных лет, а также наши друзья из Академии Ла Скала (Катерина Пива) и Молодежной программы Вашингтонской национальной оперы – Александрия Шайнер. А за дирижерский пульт оркестра Большого театра встанет маэстро Александр Сладковский", - сказал Вдовин.
На сцену, на заднике которой красуется прекрасный и неповторимый зал Большого театра, выходят один за другим выпускники Молодежной оперной программы – уже состоявшиеся певцы с мировой карьерой: Вадим Бабичук, Мария Баракова, Василиса Бержанская, Оксана Волкова, Богдан Волков, Венера Гимадиева, Нина Минасян и другие. Вместе с ними выступили и участники детского хора Большого театра – будущее МОП.
В концерте звучат арии и дуэты, квартеты и сцены из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Бизе, Делиба, Массне, Моцарта, Пуччини, Россини, Гуно, Штрауса.
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КультураВладимир УринБольшой театрМосква
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