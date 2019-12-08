Новейший катер-катамаран для ВМФ прошел госиспытания

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гидрографический катер катамаранного типа "Михаил Казанский" завершил государственные испытания в интересах Гидрографический катер катамаранного типа "Михаил Казанский" завершил государственные испытания в интересах ВМФ России , сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

"Новейший большой гидрографический катер "Михаил Казанский" проекта 23370 завершил государственные испытания и готов к вступлению в состав Военно-Морского Флота", - говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба ВМФ Большой гидрографический катер Михаил Казанский © Фото : пресс-служба ВМФ Большой гидрографический катер Михаил Казанский

В соответствии с утвержденной программой на заключительном этапе испытаний осуществлялись проверки маневренных и мореходных качеств катера, работы судовых систем и устройств. "По итогам испытаний председателем государственной комиссии был подписан приемный акт, после утверждения которого приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Балтийского флота", - отметили в военном ведомстве.