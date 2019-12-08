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2019-12-08T17:19+0300
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Новейший катер-катамаран для ВМФ прошел госиспытания
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РИА Новости

Новейший катер-катамаран для ВМФ прошел госиспытания

17:19 08.12.2019
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© Фото : пресс-служба ВМФБольшой гидрографический катер Михаил Казанский
Большой гидрографический катер Михаил Казанский
© Фото : пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гидрографический катер катамаранного типа "Михаил Казанский" завершил государственные испытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Новейший большой гидрографический катер "Михаил Казанский" проекта 23370 завершил государственные испытания и готов к вступлению в состав Военно-Морского Флота", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба ВМФБольшой гидрографический катер Михаил Казанский
Большой гидрографический катер Михаил Казанский
© Фото : пресс-служба ВМФ
Большой гидрографический катер Михаил Казанский
В соответствии с утвержденной программой на заключительном этапе испытаний осуществлялись проверки маневренных и мореходных качеств катера, работы судовых систем и устройств. "По итогам испытаний председателем государственной комиссии был подписан приемный акт, после утверждения которого приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Балтийского флота", - отметили в военном ведомстве.
Уникальность большого гидрографического катера "Михаил Казанский" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Планируется, что до конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ будет построено три больших гидрографических катера этого проекта.
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