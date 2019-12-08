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Генштаб армии Хафтара заявил, что МиГ-23 упал в Ливии из-за поломки
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РИА Новости

Генштаб армии Хафтара заявил, что МиГ-23 упал в Ливии из-за поломки

17:13 08.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМиГ-23
МиГ-23
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МиГ-23. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 8 дек – РИА Новости. Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) потерпел крушение над территорией противника после выполнения боевого задания, пилот катапультировался и находится в плену, говорится в полученном РИА Новости в воскресенье заявлении генштаба ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
В субботу правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем заявило о сбитом подконтрольными ему силами истребителе ЛНА к югу от столицы Триполи. Сообщение сопровождалось фотографиями горящих обломков самолета.
В ответ на это штаб ЛНА заявил, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность, из-за которой пилот был вынужден катапультироваться на вражеской территории. При этом с пленным "плохо обращаются в нарушение Женевской конвенции", уточняется в заявлении.
"Генштаб ЛНА потерял связь с одним из истребителей МиГ-23 вечером в субботу после выполнения им боевого задания… Вскоре после этого пилот был захвачен террористами в городе Завия", - сообщается в заявлении.
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По данным оперативного штаба командования ВС ЛНА, Генштаб также обратился к старейшинам племен Завии с просьбой вмешаться в происходящее после публикации в сети видео и фотографий, свидетельствующих о плохом обращении с плененным летчиком.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халиф ХафтарХалифа ХафтарМиГ-23Муаммар КаддафиЛивияВ мире
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