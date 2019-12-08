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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
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РИА Новости

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

16:56 08.12.2019 (обновлено: 17:24 08.12.2019)
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© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
БЕЛГРАД, 8 дек — РИА Новости. Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
В воскресенье в Белграде проходит съезд входящей в правящую коалицию Сербской народной партии во главе с министром Поповичем. В мероприятии участвуют представители близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России".
"У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия", — заявил министр собравшимся.
"Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить РФ в негативном свете в Сербии", — подчеркнул Попович.
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Он напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 миллионов человек.
Министр по инновациям также отметил, что вместе с российскими партнерами Сербия "впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома".
Ранее Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). По словам Поповича, власти Сербии и "Росатом" могут начать строительство крупнейшего центра ядерных исследований в мирных целях уже в следующем году.
Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее Попович сообщал, что ЦЯНТИ будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.
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