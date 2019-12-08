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Температура в Москве в начале недели будет выше нормы на 5-6 градусов
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РИА Новости

Температура в Москве в начале недели будет выше нормы на 5-6 градусов

16:40 08.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Москву с Воробьевых гор
Вид на Москву с Воробьевых гор
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в предстоящие два дня будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура в предстоящие два будет выше климатической нормы на 5-6 градусов", — сказала Позднякова.
По ее словам, существенных осадков в начале недели не ожидается. Ночная температура будет держаться на уровне нуля градусов.
"Днем в центре города температура воздуха будет нулевой либо слабо положительной, от плюс 1 до плюс 2, а на окраинах – слабо отрицательной: от минус 1 до минус 2 градусов", — сообщила главный специалист московского метеобюро.
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