Температура в Москве в начале недели будет выше нормы на 5-6 градусов

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

Вид на Москву с Воробьевых гор

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Температура воздуха в Москве в предстоящие два дня будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура в предстоящие два будет выше климатической нормы на 5-6 градусов", — сказала Позднякова.

По ее словам, существенных осадков в начале недели не ожидается. Ночная температура будет держаться на уровне нуля градусов.