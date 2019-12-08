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Пострадавшие в ДТП в Нижнем Новгороде получат по сто тысяч рублей
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РИА Новости

Пострадавшие в ДТП в Нижнем Новгороде получат по сто тысяч рублей

16:29 08.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Нижнем Новгороде получат по 100 тысяч рублей, семья погибшей женщины - 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин - мама девятиклассницы - скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Предполагаемый виновник ДТП задержан.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького. Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки - 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Заместитель губернатора Андрей Гнеушев в воскресенье посетил пострадавших в детской областной больнице, где встретился с родными школьников, врачами, а также с семьей погибшей. Гнеушев от себя лично и от главы региона выразил соболезнования мужу погибшей.
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"Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания. Важно, чтобы те, кто пострадал в страшной аварии, смогли как можно быстрее восстановиться от полученных травм, как в физическом, так и психологическом плане. Сейчас с ребятами работают наши психологи, а уже к вечеру им на помощь придут коллеги из института имени Сербского. Специалисты уже в пути. Министерству здравоохранения региона поручено курировать состояние каждого из пострадавших - как во время стационарного лечения, так и после выписки", - заявил Никитин.
Также губернатор поручил министру образования региона Сергею Злобину взять на личный контроль ситуацию с подготовкой девятиклассников к итоговым экзаменам в школе. "Знаю, что родители беспокоятся насчет подготовки и сдачи экзаменов. Нам нужно оказать необходимую помощь, чтобы компенсировать отставание от учебного процесса, в том числе проработать вопрос индивидуальных программ подготовки для каждого из пострадавших ребят", - отметил глава региона.
Он также выразил благодарность нижегородцам, которые сразу после ДТП пришли на помощь пострадавшим.
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На данный момент состояние подростков, пострадавших в результате ДТП, оценивается врачами как стабильное, без отрицательной динамики. Состояние двух пострадавших взрослых остается без изменений.
"Вчера два пострадавших ребенка были в отделении реанимации, но благодаря грамотным действиям врачей удалось добиться улучшения состояния, сегодня их уже перевели в общую палату. Состояние всех детей сейчас стабильное, отрицательной динамики нет. Медики прикладывают все необходимые усилия, чтобы пострадавшие как можно скорее пошли на поправку", - отметил Гнеушев.
По его словам, правительство региона совместно с администрацией Нижнего Новгорода окажет всю необходимую помощь в организации похорон погибшей нижегородки.
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ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородОбщество
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