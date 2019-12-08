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Dragon успешно пристыковался к МКС
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РИА Новости

Dragon успешно пристыковался к МКС

16:23 08.12.2019 (обновлено: 16:28 08.12.2019)
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© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский грузовой корабль Dragon успешно завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает НАСА.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с кораблем Dragon с грузом для МКС.
"Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony", - сообщила НАСА в Twitter.
Dragon доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.
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