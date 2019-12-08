Dragon успешно пристыковался к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с кораблем Dragon с грузом для МКС.
"Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony", - сообщила НАСА в Twitter.
Dragon доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.