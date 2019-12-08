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В Минфине Украины считают саммит в Париже важнее сотрудничества с МВФ
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РИА Новости

В Минфине Украины считают саммит в Париже важнее сотрудничества с МВФ

16:16 08.12.2019 (обновлено: 17:09 08.12.2019)
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© РИА НовостиТабличка на здании Министерства финансов Украины
Табличка на здании Министерства финансов Украины
© РИА Новости
Табличка на здании Министерства финансов Украины. Архивное фото
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает саммит в "нормандском формате" более важным и сложным событием, чем переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о сотрудничестве.
Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Глава фонда Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский
13:45
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
"Знаю, как велика ответственность от имени Украины вести переговоры, хотя все мои переговоры и касались мультимиллиардных соглашений и были важными, они даже близко не так важны, как те, которые придется вести президенту Зеленскому", - написала Маркарова в воскресенье в Facebook.
Она также выразила поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед саммитом.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Париж
12:11
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
1254014
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Оксана МаркароваМинистерство финансов УкраиныМВФВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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