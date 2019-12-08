В Минфине Украины считают саммит в Париже важнее сотрудничества с МВФ

Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Глава фонда Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Знаю, как велика ответственность от имени Украины вести переговоры, хотя все мои переговоры и касались мультимиллиардных соглашений и были важными, они даже близко не так важны, как те, которые придется вести президенту Зеленскому", - написала Маркарова в воскресенье в Facebook.

Она также выразила поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед саммитом.