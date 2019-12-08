Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Бейского района Республики Хакасии Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Авария произошла в ночь на 8 декабря на дороге Саяногорск — Калы — Бея. Стряпков увидел на проезжей части щенка и вышел из своей машины, чтобы убрать его с дороги. В этот момент Стряпкова сбил автомобиль, ехавший в попутном направлении.
Чиновника госпитализировали с сотрясением мозга и травмой головы. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Отмечается, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.