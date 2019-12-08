Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Авария произошла в ночь на 8 декабря на дороге Саяногорск — Калы — Бея. Стряпков увидел на проезжей части щенка и вышел из своей машины, чтобы убрать его с дороги. В этот момент Стряпкова сбил автомобиль, ехавший в попутном направлении.