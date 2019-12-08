Школьник из Южной Осетии стал чемпионом мира по ментальной арифметике

ЦХИНВАЛ, 8 дек - РИА Новости. Восьмилетний ученик из Восьмилетний ученик из Южной Осетии Джамболат Кочиев стал чемпионом мира по ментальной арифметике (метод счета в уме) на чемпионате, который прошёл в Камбоджи , сообщает пресс-служба школы ментальной арифметики "Тесла", которую представлял юный участник.

"Седьмого декабря в столице Камбоджи, г. Пномпень, прошёл 24-й чемпионат мира по ментальной арифметике, где ученик школы гениев "Тесла", восьмилетний Дзамболат Кочиев, стал чемпионом мира", - говорится в сообщении.

Всего в чемпионате приняло участие 4 тысячи ребят из 47 стран мира. В сообщении уточняется, что еще один уроженец Южной Осетии Денис Джабиев, который также участвовал в чемпионате, занял третье место.