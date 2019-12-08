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Школьник из Южной Осетии стал чемпионом мира по ментальной арифметике
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РИА Новости

Школьник из Южной Осетии стал чемпионом мира по ментальной арифметике

16:01 08.12.2019 (обновлено: 17:57 08.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
Школа. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 8 дек - РИА Новости. Восьмилетний ученик из Южной Осетии Джамболат Кочиев стал чемпионом мира по ментальной арифметике (метод счета в уме) на чемпионате, который прошёл в Камбоджи, сообщает пресс-служба школы ментальной арифметики "Тесла", которую представлял юный участник.
"Седьмого декабря в столице Камбоджи, г. Пномпень, прошёл 24-й чемпионат мира по ментальной арифметике, где ученик школы гениев "Тесла", восьмилетний Дзамболат Кочиев, стал чемпионом мира", - говорится в сообщении.
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Всего в чемпионате приняло участие 4 тысячи ребят из 47 стран мира. В сообщении уточняется, что еще один уроженец Южной Осетии Денис Джабиев, который также участвовал в чемпионате, занял третье место.
Ранее Дзамболат Кочиев стал серебряным призером чемпионата мира в Малайзии. Денис Джабиев также ранее занял второе место на межнациональном чемпионате Казахстана.
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КамбоджаЮжная ОсетияОбщество
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