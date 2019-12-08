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"Шаман" Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву
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РИА Новости

"Шаман" Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву

15:57 08.12.2019
1081
CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
ЯКУТСК, 8 дек – РИА Новости. "Шаман" Александр Габышев, подозреваемый в экстремизме, не предупредил своих адвокатов, что снова отправился из Якутии в Москву, сообщил РИА Новости один из правозащитников Борис Андреев.
Ранее мужчина предпринял пеший поход из Якутии в Москву, чтобы якобы провести обряд "изгнания Путина". Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" в Бурятии. На следующий день его доставили в город Якутск и поместили в психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.
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В воскресенье пользователи мессенеджера WhatsApp распространили информацию, о том, что "шаман-воин" вновь отправился в поход.
"О том, что Александр отправился в Москву, я узнал по WhatsApp. По закону подлости деньги у меня на телефоне закончились, потому не смог ему позвонить. Завтра придется съездить домой к его сестре. Это первый случай в моей практике, когда подзащитный не ставит адвокатов в известность о своих планах и передвижениях. Если они и отправились в Москву, то пешком из Якутии в зимние морозы точно не выбраться. Даже до города Покровска (в 78 километрах от Якутска) не смогут дойти… Есть информация, что они сейчас находятся в верховьях реки Амга, значит, точно на машине отправились. Их четверо, Саша и его трое друзей", - рассказал Андреев.
Правозащитник отметил, что не знает, когда будет следующий суд. "Следствие идет. Я так думаю, что обвинение ему уже не предъявят", - добавил он.
Второй адвокат "шамана" Ольга Тимофеева в беседе с корреспондентом РИА Новости пояснила, что Габышеву не запрещается покидать пределы Якутии.
"Он находится в статусе подозреваемого. Дело об экстремизме в его отношении было возбуждено 12 сентября. Но до сегодняшнего дня нашему подзащитному не предъявили обвинение. А согласно статье 100 уголовно-процессуального кодекса, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения. В противном случае, мера отменяется. Таким образом, Габышеву не запрещено выезжать за пределы Якутска. Что касается, отправился ли он в Москву из Якутска, я воздержусь от комментариев", - сказала Тимофеева.
РИА Новости на данный момент не удалось получить комментарий СУСК по республике.
Ранее сообщалось, что в октябре Якутский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката "шамана" Александра Габышева Ольги Тимофеевой о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела. В декабре Верховный суд Якутии не удовлетворил жалобу адвокатов "шамана" на постановление городского суда.
Зал судебных заседаний
3 декабря, 16:14
ВС Якутии отклонил жалобу защиты "шамана" Габышева о незаконности дела
252000011
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Александр Габышев (якутский шаман)МоскваЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Ну рвется человек в Сербского - не останавливайте - тут ему и коечка уже приготовлена.
8 декабря, 16:09
vkras4
4000010
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