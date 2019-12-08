"Шаман" Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву

ЯКУТСК, 8 дек – РИА Новости. "Шаман" "Шаман" Александр Габышев , подозреваемый в экстремизме, не предупредил своих адвокатов, что снова отправился из Якутии в Москву, сообщил РИА Новости один из правозащитников Борис Андреев.

Ранее мужчина предпринял пеший поход из Якутии в Москву, чтобы якобы провести обряд "изгнания Путина". Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" в Бурятии. На следующий день его доставили в город Якутск и поместили в психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.

В воскресенье пользователи мессенеджера WhatsApp распространили информацию, о том, что "шаман-воин" вновь отправился в поход.

"О том, что Александр отправился в Москву, я узнал по WhatsApp. По закону подлости деньги у меня на телефоне закончились, потому не смог ему позвонить. Завтра придется съездить домой к его сестре. Это первый случай в моей практике, когда подзащитный не ставит адвокатов в известность о своих планах и передвижениях. Если они и отправились в Москву, то пешком из Якутии в зимние морозы точно не выбраться. Даже до города Покровска (в 78 километрах от Якутска) не смогут дойти… Есть информация, что они сейчас находятся в верховьях реки Амга, значит, точно на машине отправились. Их четверо, Саша и его трое друзей", - рассказал Андреев.

Правозащитник отметил, что не знает, когда будет следующий суд. "Следствие идет. Я так думаю, что обвинение ему уже не предъявят", - добавил он.

Второй адвокат "шамана" Ольга Тимофеева в беседе с корреспондентом РИА Новости пояснила, что Габышеву не запрещается покидать пределы Якутии.

"Он находится в статусе подозреваемого. Дело об экстремизме в его отношении было возбуждено 12 сентября. Но до сегодняшнего дня нашему подзащитному не предъявили обвинение. А согласно статье 100 уголовно-процессуального кодекса, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения. В противном случае, мера отменяется. Таким образом, Габышеву не запрещено выезжать за пределы Якутска. Что касается, отправился ли он в Москву из Якутска, я воздержусь от комментариев", - сказала Тимофеева.

РИА Новости на данный момент не удалось получить комментарий СУСК по республике.