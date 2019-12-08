Пушкина: закон о домашнем насилии должен защищать и родителей жертв

Рабочая группа по проекту о домашнем насилии в данный момент согласовывает поправки к документу. В частности, авторы проекта предлагают распространить положения закона не только на жертв бытового насилия, но и на их иждивенцев, а также других лиц, которым агрессор может причинить вред или помешать заниматься законной деятельностью.

"Многолетняя практика работы соавторов закона с жертвами семейно-бытового насилия показала, что в эпицентре агрессии могут находиться не только сами пострадавшие, но и те, кто от них зависит, например престарелые родители пострадавшего. Поэтому у правоприменителя должна быть возможность защитить не только жертву, но и того, кто от нее зависит", - сказала РИА Новости Пушкина.