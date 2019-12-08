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Пушкина: закон о домашнем насилии должен защищать и родителей жертв
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РИА Новости

Пушкина: закон о домашнем насилии должен защищать и родителей жертв

15:47 08.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Оксана Пушкина считает, что законопроект о домашнем насилии должен защищать в том числе родителей и других иждивенцев жертвы.
Рабочая группа по проекту о домашнем насилии в данный момент согласовывает поправки к документу. В частности, авторы проекта предлагают распространить положения закона не только на жертв бытового насилия, но и на их иждивенцев, а также других лиц, которым агрессор может причинить вред или помешать заниматься законной деятельностью.
Оксана Пушкина
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Пушкина рассказала о защитном предписании в проекте о домашнем насилии
"Многолетняя практика работы соавторов закона с жертвами семейно-бытового насилия показала, что в эпицентре агрессии могут находиться не только сами пострадавшие, но и те, кто от них зависит, например престарелые родители пострадавшего. Поэтому у правоприменителя должна быть возможность защитить не только жертву, но и того, кто от нее зависит", - сказала РИА Новости Пушкина.
В качестве примера депутат привела историю, поступившую в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия.
"Алексей на протяжении нескольких лет истязал свою гражданскую жену Светлану и маленькую дочь. Окружающие не знали, что творится за дверями их дома – Света боялась рассказывать. Однажды очередная вспышка агрессии привела к тому, что Алексей убил родителей Светы и чуть не зарезал собственную дочь", - говорится на сайте Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений.
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Законопроект против домашнего насилияОксана ПушкинаГосдума РФОбщество
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