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Пушкина рассказала о защитном предписании в проекте о домашнем насилии
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РИА Новости

Пушкина рассказала о защитном предписании в проекте о домашнем насилии

15:39 08.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Оксана Пушкина сказала, что "защитное предписание" в адрес агрессора, которое предусмотрено в законопроекте о домашнем насилии, не нарушает права агрессора.
Ранее стало известно, что согласно документу суд имеет право запретить виновному в домашнем насилии контактировать с жертвой, в том числе по телефону и через интернет (ограничение действует до года), и обязать агрессора покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания, если у нарушителя есть возможность проживать в ином жилом помещении. Согласно поправкам, которые планируют внести в документ авторы проекта, суд также может запретить агрессору приближаться к жертве на расстояние меньше 50 метров.
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"Что касается защитного предписания, то тут нужно четко понимать, что само по себе оно не нарушает права агрессора. Применяемая временная мера направлена на предотвращение возможного рецидива акта агрессии и на спасение жизни и здоровья лица, подвергающегося семейно-бытовому насилию", - сказала РИА Новости Пушкина.
У законопроекта о домашнем насилии много как сторонников, так и противников. Правозащитники настаивают, что тем самым появится возможность защитить жертв домашнего насилия. Между тем в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат конституции, но отмечают, что готовы к конструктивному диалогу по этому вопросу.
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