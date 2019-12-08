Пушкина рассказала о защитном предписании в проекте о домашнем насилии

Ранее стало известно, что согласно документу суд имеет право запретить виновному в домашнем насилии контактировать с жертвой, в том числе по телефону и через интернет (ограничение действует до года), и обязать агрессора покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания, если у нарушителя есть возможность проживать в ином жилом помещении. Согласно поправкам, которые планируют внести в документ авторы проекта, суд также может запретить агрессору приближаться к жертве на расстояние меньше 50 метров.

"Что касается защитного предписания, то тут нужно четко понимать, что само по себе оно не нарушает права агрессора. Применяемая временная мера направлена на предотвращение возможного рецидива акта агрессии и на спасение жизни и здоровья лица, подвергающегося семейно-бытовому насилию", - сказала РИА Новости Пушкина.